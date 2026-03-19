आईफोन यूजर्स पर मंडरा रहा 'डार्कस्वॉर्ड हैकिंग' का खतरा, कैसे रहें इससे सुरक्षित?

दुनियाभर में आईफोन यूजर्स के लिए एक नई साइबर सुरक्षा चिंता सामने आई है। रिसर्चर्स ने डार्कस्वॉर्ड नाम की एक खतरनाक हैकिंग तकनीक का खुलासा किया है, जो इन्फेक्टेड वेबसाइट पर जाने भर से फोन को चुपचाप हैक कर सकती है। यह तरीका पहले बहुत सीमित था, लेकिन अब इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हजारों यूजर्स के डाटा पर खतरा मंडरा रहा है और साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं।

जोखिम ज्यादा जोखिम में पुराने iOS वर्जन वाले यूजर यह हैकिंग तकनीक खासतौर पर iOS 18 जैसे पुराने सिस्टम पर चल रहे आईफोन को निशाना बनाती है। रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी करीब एक चौथाई यूजर्स पुराने वर्जन पर हैं, जिससे उनका डाटा असुरक्षित हो सकता है। हालांकि, लेटेस्ट अपडेट वाले फोन सुरक्षित माने जा रहे हैं, लेकिन जो यूजर्स अपने डिवाइस को अपडेट नहीं करते, उनके लिए यह खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उन्हें तुरंत सावधान रहने की जरूरत है।

खतरा पासवर्ड से लेकर निजी डाटा तक चोरी संभव डार्कस्वॉर्ड तकनीक यूजर्स के फोन से पासवर्ड, फोटो, मैसेज, ब्राउजर हिस्ट्री और यहां तक कि हेल्थ डाटा भी चुरा सकती है। यह बिना किसी फाइल के सिस्टम के अंदर काम करती है और बहुत कम निशान छोड़ती है। खास बात यह है कि यह डाटा चोरी कुछ ही मिनटों में कर लेती है, जिससे यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनका फोन हैक हो चुका है और उनकी जानकारी बाहर जा चुकी है।

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चिंता हैकिंग टूल का फैलता नेटवर्क चिंता बढ़ा रहा रिपोर्ट में बताया गया है कि यह टूल अलग-अलग देशों में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और अब कई हैकर ग्रुप्स तक पहुंच गया है। इसकी खास बात यह है कि इसका कोड इंटरनेट पर खुला मिल गया है, जिससे कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे साइबर अपराध और तेजी से बढ़ सकते हैं और आम यूजर्स भी अब टारगेट बन सकते हैं।

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