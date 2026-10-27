त्योहारों पर फीकी पड़ी आईफोन की चमक

त्योहारों पर फीकी पड़ी आईफोन की चमक, बिक्री में 30 प्रतिशत तक गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:14 pm Oct 27, 202603:14 pm

क्या है खबर?

भारत में इस साल दशहरा और दिवाली के मौके पर ऐपल की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी सीजन में आईफोन की बिक्री 30 प्रतिशत तक घट गई है। खुदरा कारोबारियों और बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 में रिकॉर्ड 1.43 करोड़ यूनिट की बिक्री के बाद इस साल भारत में आईफोन की आपूर्ति में दो अंकों की गिरावट आ सकती है। इससे कंपनी की बढ़त प्रभावित होने की आशंका है।