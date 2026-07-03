टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए साइबर हमले की जांच शुरू

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए साइबर हमले की जांच शुरू, आईफोन 18 प्रो की फाइलें भी लीक

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:49 pm Jul 03, 202603:49 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई बड़ी साइबर सेंध की जांच शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली CERT-In इस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि हैकर्स ने कंपनी से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज इंटरनेट पर लीक कर दिए हैं। यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐपल के भारत में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स में से एक है।