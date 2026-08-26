इंस्टाग्राम पर रील एडिट करना होगा आसान

इंस्टाग्राम में मिलेगा फर्स्ट ड्राफ्ट फीचर, रील एडिट करना होगा आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:24 am Aug 26, 202610:24 am

क्या है खबर?

मेटा इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों के लिए नया फीचर ला रहा है। फर्स्ट ड्राफ्ट नाम का यह फीचर वीडियो क्लिप में मौजूद लंबे साइलेंस और अनावश्यक पॉज को अपने आप हटा सकेगा। इससे यूजर्स को वीडियो की शुरुआती एडिटिंग में कम समय लगेगा। फीचर का मकसद क्लिप को जल्दी साफ करना है, ताकि क्रिएटर्स बाकी समय वीडियो के कंटेंट और दूसरे क्रिएटिव फैसलों पर लगा सकें। यह खासतौर पर शॉर्ट वीडियो बनाने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है।