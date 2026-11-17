इंस्टाग्राम ने रील्स-फीड पोस्ट में अमेजन एफिलिएट लिंक जोड़ने की सुविधा शुरू की है

इंस्टाग्राम रील्स-फीड पोस्ट में जोड़ सकेंगे अमेजन एफिलिएट लिंक, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम ने ऐसा फीचर पेश किया है, जिससे क्रिएटर्स रील्स और फीड पोस्ट में अमेजन एफिलिएट लिंक जोड़कर कमाई कर सकेंगे। हर रील में 30 और फीड पोस्ट में 20 तक लिंक जोड़ सकते हैं। इससे उनके लिए एक ही कंटेंट के जरिए अलग-अलग उत्पादों से कमाई करना मुमकिन हो जाएगा। स्टोरीज, डायरेक्ट मैसेज (DM) और बायो के जरिए लिंक शेयर की सुविधा पहले से ही मिल रही है, लेकिन इससे लिंक ऐप के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देंगे।