AI से यूजर्स के उम्र का पता लगा रही इंस्टाग्राम

दुनियाभर में AI से यूजर्स की उम्र का पता लगा रही इंस्टाग्राम, अभिभावकों को मिलेंगे नोटिफिकेशन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:37 pm Nov 10, 202602:37 pm

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम अब वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर्स की उम्र का पता लगा रही है। इसके जरिए उन किशोरों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने खाता बनाते समय अपनी गलत जन्मतिथि दर्ज की है। अगर किसी किशोर ने खुद को वयस्क बताया है, तब भी सिस्टम उसकी पहचान कर उसे टीन अकाउंट की सुरक्षा सुविधाओं के तहत ला सकता है। इससे गलत जानकारी देकर उम्र छिपाना मुश्किल होगा।