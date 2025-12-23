इंस्टाग्राम हुआ डाउन, दुनियाभर में यूजर्स नहीं कर पा रहें प्लेटफॉर्म का उपयोग
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम डाउन होने के कारण दुनियाभर में यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज की यह समस्या भारत समेत दुनिया के कई देशों में आज (23 दिसंबर) दोपहर शुरू हुई, जिसके कारण यूजर्स प्लेटफॉर्म का ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को लॉगिन करने में परेशानी हुई, जबकि कुछ की फीड रिफ्रेश नहीं हुई। पोस्ट, स्टोरी और रील्स लोड न होने की शिकायतें भी सामने आईं हैं।
दिक्कत
लॉगिन, फीड और मैसेज में आई दिक्कत
डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटेज शुरू होते ही शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी और ग्राफ अचानक ऊपर चला गया। कई यूजर्स अचानक अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गए जिससे घबराहट भी देखी गई। कुछ लोगों ने बताया कि ऐप खुल तो रहा था, लेकिन नई पोस्ट, स्टोरी या रील्स नहीं दिख रही थीं। DM भी कई यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहे थे। यह समस्या एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स को प्रभावित करती दिखी और परेशानी बढ़ती गई।
प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
आउटेज के बाद यूजर्स ने एक्स पर जाकर यह जांचना शुरू किया कि समस्या सिर्फ उनके साथ है या सभी के साथ है। एक्स पर #InstagramDown ट्रेंड करने लगा और कई पोस्ट में फॉलोअर लिस्ट गायब होने और बार-बार लॉगिन फेल होने की बात कही गई, जिससे गुस्से और नाराजगी की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। हालांकि, खबर लिखे जाने तक इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।