इंस्टाग्राम हुआ डाउन, दुनियाभर में यूजर्स नहीं कर पा रहें प्लेटफॉर्म का उपयोग 

दिक्कत

लॉगिन, फीड और मैसेज में आई दिक्कत

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, आउटेज शुरू होते ही शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी और ग्राफ अचानक ऊपर चला गया। कई यूजर्स अचानक अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गए जिससे घबराहट भी देखी गई। कुछ लोगों ने बताया कि ऐप खुल तो रहा था, लेकिन नई पोस्ट, स्टोरी या रील्स नहीं दिख रही थीं। DM भी कई यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहे थे। यह समस्या एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स को प्रभावित करती दिखी और परेशानी बढ़ती गई।