इंस्टाग्राम में आया टैप-टू-पॉज फीचर, कैसे करता है यह काम?
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम ने रील्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे यूजर्स अब वीडियो को एक टैप में पॉज कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि यह फीचर धीरे-धीरे दुनियाभर में रोल आउट किया जा रहा है। इसका मकसद यूजर्स को शॉर्ट वीडियो देखते समय ज्यादा कंट्रोल देना है। पहले ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन अब यह फीचर देखने के अनुभव को और बेहतर बनाएगा।
काम
कैसे काम करता है नया फीचर?
इस नए फीचर के तहत यूजर अब स्क्रीन पर एक बार टैप करके रील को तुरंत रोक सकते हैं। पहले टैप करने पर कई बार प्रोफाइल खुल जाती थी या दूसरे ऑप्शन एक्टिव हो जाते थे। अब पॉज करने के बाद स्क्रीन पर म्यूट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इससे यूजर बिना वीडियो छोड़े आवाज को बंद कर सकते हैं और जरूरी हिस्से को ध्यान से देख सकते हैं, जिससे अनुभव काफी आसान हो जाता है।
असर
यूजर्स और एक्सपीरियंस पर असर
यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जो ट्यूटोरियल या स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो देखते हैं। पहले उन्हें बार-बार वीडियो दोबारा चलाना पड़ता था, लेकिन अब वे किसी भी जगह रुककर आसानी से समझ सकते हैं। इससे ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट पढ़ना और छोटे-छोटे डिटेल्स देखना भी आसान हो गया है। कुल मिलाकर, यह बदलाव यूजर्स के देखने के अनुभव को ज्यादा आरामदायक बनाता है। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है।