इंस्टाग्राम में आया टैप-टू-पॉज फीचर, कैसे करता है यह काम?

इस नए फीचर के तहत यूजर अब स्क्रीन पर एक बार टैप करके रील को तुरंत रोक सकते हैं। पहले टैप करने पर कई बार प्रोफाइल खुल जाती थी या दूसरे ऑप्शन एक्टिव हो जाते थे। अब पॉज करने के बाद स्क्रीन पर म्यूट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इससे यूजर बिना वीडियो छोड़े आवाज को बंद कर सकते हैं और जरूरी हिस्से को ध्यान से देख सकते हैं, जिससे अनुभव काफी आसान हो जाता है।

असर

यूजर्स और एक्सपीरियंस पर असर

यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जो ट्यूटोरियल या स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो देखते हैं। पहले उन्हें बार-बार वीडियो दोबारा चलाना पड़ता था, लेकिन अब वे किसी भी जगह रुककर आसानी से समझ सकते हैं। इससे ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट पढ़ना और छोटे-छोटे डिटेल्स देखना भी आसान हो गया है। कुल मिलाकर, यह बदलाव यूजर्स के देखने के अनुभव को ज्यादा आरामदायक बनाता है। यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अपडेट के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है।