नकली कॉपीराइट क्लेम से इंस्टाग्राम क्रिएटर्स परेशान

नकली कॉपीराइट क्लेम से इंस्टाग्राम क्रिएटर्स परेशान, पैसे मांग रहे स्कैमर

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:27 pm Sep 08, 202604:27 pm

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को नकली कॉपीराइट क्लेम के जरिए निशाना बनाने का मामला सामने आया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोग बिना अधिकार के पोस्ट पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाकर क्रिएटर्स से क्लेम हटाने के बदले पैसे मांग रहे हैं। बार-बार स्ट्राइक मिलने पर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। ऐसे मामलों में क्रिएटर्स का कहना है कि अकाउंट बंद रहने से उनकी कमाई और ब्रांड डील्स पर भी असर पड़ रहा है।