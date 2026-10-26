ऐपल TV के लिए लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम ऐप

ऐपल TV के लिए लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम ऐप, यूजर्स बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे रील्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:31 pm Oct 26, 202602:31 pm

क्या है खबर?

मेटा ने इंस्टाग्राम का नया ऐप ऐपल टीवी के लिए लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए यूजर्स अब मोबाइल के बजाय टीवी की बड़ी स्क्रीन पर रील्स, लंबे वीडियो और लाइव प्रसारण देख सकेंगे। यह ऐप 23 अक्टूबर, 2026 को ऐपल टीवी के ऐप स्टोर पर उपलब्ध हुआ। भारत में भी यूजर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा का मकसद दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर इंस्टाग्राम वीडियो देखने का अनुभव बेहतर बनाना है।