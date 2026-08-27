रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम-फेसबुक

अमेरिका में रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम-फेसबुक, बच्चों पर नया नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:45 pm Aug 27, 202602:45 pm

क्या है खबर?

मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका के 48 राज्यों के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर 18 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) का समझौता किया है। इसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए कई नए नियम लागू होंगे। समझौते के तहत मेटा को बच्चों की उम्र पहचानने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी और सोशल मीडिया इस्तेमाल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव करने होंगे।