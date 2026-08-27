अमेरिका में रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम-फेसबुक, बच्चों पर नया नियम
क्या है खबर?
मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका के 48 राज्यों के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर 18 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) का समझौता किया है। इसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए कई नए नियम लागू होंगे। समझौते के तहत मेटा को बच्चों की उम्र पहचानने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी और सोशल मीडिया इस्तेमाल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव करने होंगे।
सीमा
बच्चों के लिए दो घंटे की सीमा
नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम-फेसबुक इस्तेमाल करने की रोजाना सीमा दो घंटे होगी।
बच्चों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों ऐप्स इस्तेमाल करने से रोका जाएगा। यह सीमा अपने आप लागू होगी और इसे हटाने के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होगी।
इसके अलावा, मेटा को 13 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए उम्र जांचने की तकनीक बेहतर करनी होगी।
जांच
उम्र जांच और सुरक्षा में होंगे बदलाव
मेटा बच्चों की उम्र पता करने के लिए अपनी तकनीक के साथ दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। इस व्यवस्था की नियमित रूप से बाहरी संस्थाओं से जांच कराई जाएगी।
अगर किसी यूजर को 13 साल से कम उम्र का पाया जाता है और उसका खाता हटाया जाता है, तो कंपनी उसके दोस्तों की उम्र भी जांच सकती है। कुछ सुरक्षा सुविधाएं अपने आप चालू रहेंगी।
हालांकि, वीडियो अपने आप चलना रोकने जैसे कुछ विकल्प यूजर्स को खुद शुरू करने होंगे।
राय
विशेषज्ञों ने क्या कहा?
बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने समझौते को बड़ा कदम बताया, लेकिन कहा कि इससे सोशल मीडिया की सभी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी।
आलोचकों के मुताबिक, केवल समय सीमा लगाने से बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री की समस्या खत्म नहीं होगी। वे चाहते हैं कि बच्चों को पोस्ट और वीडियो दिखाने वाले सिस्टम में भी बदलाव हो।
समझौते में कई सुरक्षा सुविधाएं अपने आप चालू रहेंगी, लेकिन कुछ विकल्प अभी भी यूजर्स पर निर्भर होंगे।