इंडोनेशिया ने अश्लील कंटेंट के कारण ग्रोक को किया ब्लॉक, ऐसा करने वाला पहला देश
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित अश्लील कंटेंट को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए इंडोनेशिया एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। यह निर्णय यूरोप और एशिया भर की सरकारों और नियामकों की ओर से ऐप पर मौजूद यौन कंटेंट को लेकर की गई आलोचनाओं के बाद लिया गया है। xAI ने गुरुवार को इन समस्याओं के समाधान के लिए ग्रोक से इमेज बनाने की सुविधा केवल सशुल्क यूजर तक सीमित कर दी थी।
आरोप
इंडोनेशिया सरकार ने लगाया यह आरोप
एक बयान में इंडोनेशिया के संचार और डिजिटल मंत्री मेउत्या हाफिद ने बिना सहमति के बनाए गए यौन डीपफेक वीडियो की निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन बताया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का कंटेंट डिजिटल जगत में नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इंडोनेशियाई मंत्रालय ने इन चिंताओं पर आगे चर्चा करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) के अधिकारियों को भी तलब किया है।
रोकथाम
एक्स ने भी रोकथाम के लिए उठाए कदम
हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर मस्क ने एक्स पर यूजर्स को चेतावनी दी कि वे अवैध कंटेंट बनाने के लिए ग्रोक का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसे कि उन्होंने स्वयं ऐसी सामग्री अपलोड की हो। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में अश्लील माने जाने वाले कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने पर सख्त प्रतिबंध हैं।