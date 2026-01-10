इंडोनेशिया ने ग्रोक पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है

इंडोनेशिया ने अश्लील कंटेंट के कारण ग्रोक को किया ब्लॉक, ऐसा करने वाला पहला देश

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित अश्लील कंटेंट को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए इंडोनेशिया एलन मस्क के ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। यह निर्णय यूरोप और एशिया भर की सरकारों और नियामकों की ओर से ऐप पर मौजूद यौन कंटेंट को लेकर की गई आलोचनाओं के बाद लिया गया है। xAI ने गुरुवार को इन समस्याओं के समाधान के लिए ग्रोक से इमेज बनाने की सुविधा केवल सशुल्क यूजर तक सीमित कर दी थी।