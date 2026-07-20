AWS का अरबों का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

AWS का अरबों का बिल देखकर भारतीय यूजर के उड़े होश, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

एक भारतीय टेक पेशेवर की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें 1,500 अरब डॉलर (करीब 1.4 लाख अरब रुपये) का अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) बिल दिख रहा है। यह बिल एक तकनीकी खराबी के कारण आया था, जिससे दुनियाभर के ग्राहकों को कुछ समय के लिए गलत अनुमानित चार्ज दिखाई दिए थे। एक्स पर शेयर किए स्क्रीनशॉट में इस्तेमाल में अरबों फीसदी की भारी बढ़ोतरी भी दिखाई दी। इसके बाद AWS को सफाई देनी पड़ी।