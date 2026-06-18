अगले महीने अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे अनिल मेनन

अगले महीने अंतरिक्ष में जाएंगे भारतीय मूल के अनिल मेनन, कितने दिन का होगा मिशन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Jun 18, 202609:18 am

क्या है खबर?

भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अगले महीने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं। वह 14 जुलाई, 2026 को रूस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर और इंजीनियर रहे मेनन इस मिशन के तहत करीब 8 महीने अंतरिक्ष में बिताएंगे। वह भारतीय मूल के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में एक और बड़ा नाम बन गए हैं। उनका यह पहला स्पेस मिशन होगा।