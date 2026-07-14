भारतीय मूल के अनिल मेनन 8 महीने के अंतरिक्ष मिशन पर रवाना

49 वर्षीय अनिल पेशे से इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर, अमेरिकी स्पेस फोर्स के कर्नल और नासा के पूर्व फ्लाइट सर्जन हैं।

वह 2014 में नासा से जुड़े और 2021 में अंतरिक्ष यात्री चुने गए। सोयुज MS-29 उनका पहला अंतरिक्ष मिशन है।

उन्होंने इस मिशन के लिए करीब दो साल तक कठिन प्रशिक्षण लिया और बताया कि अंतरिक्ष में टीम के साथ मिलकर काम करना, तय दिनचर्या का पालन करना और हर चुनौती का सामना करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल होगा।