सर्वम ने लॉन्च किया 105 अरब पैरामीटर वाला नया मॉडल

भारतीय AI स्टार्टअप सर्वम ने लॉन्च किया 105 अरब पैरामीटर वाला नया मॉडल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 am Nov 23, 202610:04 am

क्या है खबर?

भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी सर्वम ने अपने बड़े भाषा मॉडल का नया वर्जन बाजार में पेश किया है। कंपनी के सह-संस्थापक प्रत्यूष कुमार ने 22 नवंबर को बताया कि 105 अरब पैरामीटर वाले इस मॉडल को पहले से बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा, कंपनी आने वाले 14 दिनों में कई नए AI मॉडल भी जारी करेगी। सर्वम का यह ऐलान ऐसे समय आया है, जब उसकी प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।