भारत चाहता है एंथ्रोपिक मिथोस AI मॉडल तक पहुंच

भारत चाहता है एंथ्रोपिक के मिथोस AI मॉडल तक पहुंच, अमेरिका से चल रही बातचीत

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:20 pm Apr 29, 202612:20 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है, ताकि देश की कंपनियों को एंथ्रोपिक के उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस तक पहुंच मिल सके। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ऐसा तरीका खोज रही है जिससे भारतीय कंपनियां इस तकनीक का बराबरी के आधार पर इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही, यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि देश के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे और सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो।