भारत का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC नहीं कर रहा काम, संसद में सरकार ने बताई वजह

NavIC भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो पूरे भारत और सीमा से करीब 1,500 किलोमीटर आगे तक सटीक लोकेशन, नेविगेशन और समय संबंधी सेवाएं देता है।

ISRO ने वर्ष 2023 में NVS-01 का सफल लॉन्च किया था, लेकिन NVS-02 मिशन में तकनीकी समस्या आने से वह तय कक्षा तक नहीं पहुंच सका।

अब आने वाले मिशनों के जरिए पूरे नेटवर्क को फिर से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में सेवाएं पूरी क्षमता के साथ उपलब्ध हो सकें।