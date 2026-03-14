भारत के नेविगेशन उपग्रह सिस्टम को बड़ा झटका, IRNSS-1F उपग्रहों में से 1 बंद
क्या है खबर?
भारत के स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क को उस समय बड़ा झटका लगा, जब इसके एक उपग्रह ने कक्षा में एक दशक बिताने के बाद काम करना बंद कर दिया। इस घटनाक्रम से देश की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जो नागरिक और सरकारी एप्लिकेशंस के लिए स्थिति निर्धारण और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) का हिस्सा IRNSS-1F उपग्रह इसकी अंतिम कार्यशील परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया।
जीवनचक्र
उपग्रह ने पूरा किया जीवनचक्र
IRNSS-1F उपग्रह को 10 मार्च, 2016 को लॉन्च किया गया था और इसने हाल ही में अपना निर्धारित 10 साल का मिशन पूरा किया था। सूत्रों के अनुसार, अंतरिक्ष यान की अंतिम कार्यशील परमाणु घड़ी में खराबी आ गई, जिससे इसकी नेविगेशन कार्यक्षमता समाप्त हो गई। शुरुआत में उपग्रह में 3 परमाणु घड़ियां लगी थीं, लेकिन समय के साथ उनमें से 2 ने काम करना बंद कर दिया। अंतिम घड़ी भी कुछ समय तक चलती रही, फिर खराब हो गई।
असर
उपग्रह के बंद होने से क्या हुआ असर?
भारत और आस-पास के क्षेत्रों में यूजर्स को विश्वसनीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए NavIC नेविगेशन सिस्टम को कम से कम 4 परिचालन उपग्रहों की आवश्यकता होती है। IRNSS-1F की कथित विफलता के बाद स्थिति, नेविगेशन और समय (PNT) सेवाएं प्रदान करने वाले उपग्रहों की संख्या में और कमी आई है। अंतरिक्ष विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस खराबी से NavIC के माध्यम से दी जाने वाली नेविगेशन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।