भारत के नेविगेशन उपग्रह सिस्टम से जुड़ा एक सेटेलाइट खराब हो गया है

भारत के नेविगेशन उपग्रह सिस्टम को बड़ा झटका, IRNSS-1F उपग्रहों में से 1 बंद

क्या है खबर?

भारत के स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क को उस समय बड़ा झटका लगा, जब इसके एक उपग्रह ने कक्षा में एक दशक बिताने के बाद काम करना बंद कर दिया। इस घटनाक्रम से देश की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) सिस्टम प्रभावित हो सकता है, जो नागरिक और सरकारी एप्लिकेशंस के लिए स्थिति निर्धारण और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) का हिस्सा IRNSS-1F उपग्रह इसकी अंतिम कार्यशील परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया।