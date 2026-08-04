8 अगस्त को सामने आएगा भारत का नया रॉकेट इंजन

भारत का पहला 80 टन का FFSC रॉकेट इंजन इस हफ्ते होगा लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:05 pm Aug 04, 202607:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ-साथ अब भारत की निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी एस्ट्रो बेस अपना पहला पूरी तरह से एकीकृत 80 टन श्रेणी का फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन (FFSC) रॉकेट इंजन पेश करने की तैयारी में है। कंपनी 8 अगस्त को इस इंजन से पर्दा उठा सकती है। इससे देश की स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।