वित्त वर्ष 2031 तक भारत की डाटा सेंटर क्षमता 10.5 गीगावॉट तक पहुंचेगी

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इन कारणों से बढ़ेगी डाटा सेंटर्स की क्षमता

रिपोर्ट में बताया है कि कम विलंबता वाली प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग, सख्त स्थानीयकरण मानदंड और बढ़ती कंप्यूटिंग क्षमता इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। भू-राजनीतिक बदलाव और भारत के नियामकीय प्रयासों से डाटा सेंटर्स में कई वर्षों के निवेश चक्र को बल मिल रहा है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि भूमि, विद्युत प्रणाली, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग उपकरण सहित डाटा सेंटर क्षमता में वृद्धि से संबंधित औद्योगिक पूंजीगत व्यय लगभग 60 अरब डॉलर (करीब 5,550 अरब रुपये) है।