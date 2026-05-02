सरकार ने लोगों के फोन पर अलर्ट मैसेज भेजे हैं

क्या आपको भी फोन पर मिला इमरजेंसी अलर्ट? जानिए सरकार क्यों भेजा यह मैसेज

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने आपदा तैयारी और लोगों की सुरक्षा को मजबूत करने के एक नया मोबाइल आधारित अलर्ट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इसके तहत शनिवार को कई लोगों के स्मार्टफोन पर अचानक से तेज बीप सुनाई दी और स्क्रीन पर 'इमरजेंसी सीवियर अलर्ट' मैसेज लिखा हुआ दिखाई दिया, इससे वे घबरा गए। कुछ लोगों को लगा कि उनके फोन में कोई गंभीर समस्या आ गई है तो कुछ लगा कि उनके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा।