भारत 6G की अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल

2030 तक 6G लाने की तैयारी, 26 देशों के समूह में शामिल हुआ भारत

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:53 am Sep 08, 202611:53 am

क्या है खबर?

भारत अब 6G नेटवर्क को लेकर अमेरिका की अगुवाई वाली एक अंतरराष्ट्रीय पहल का हिस्सा बन गया है। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेटवर्क को सुरक्षित बनाने और अलग-अलग देशों की तकनीक के बीच बेहतर तालमेल तैयार करना है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत के इस समूह में शामिल होने की घोषणा की है। भारत के जुड़ने के बाद सरकारों की संख्या 26 हो गई है। यह कदम भारत की बढ़ती 6G तैयारियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती देता है।