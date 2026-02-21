इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के घोषणा पत्र पर 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026: अमेरिका समेत 88 देशों ने किया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर

क्या है खबर?

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शनिवार (21 फरवरी) को समापन हो गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अमेरिका, चीन, रूस और सहित 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया, जो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI का लाभ उठाने पर वैश्विक सहमति की ओर इशारा करता है। यह 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत से प्रेरित है।