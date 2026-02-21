इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026: अमेरिका समेत 88 देशों ने किया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर
क्या है खबर?
नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का शनिवार (21 फरवरी) को समापन हो गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अमेरिका, चीन, रूस और सहित 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया, जो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI का लाभ उठाने पर वैश्विक सहमति की ओर इशारा करता है। यह 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत से प्रेरित है।
अव्यवस्था
आयोजन में हुई थी अव्यवस्था
जनरेटिव AI पर चौथी वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बैठक और किसी विकासशील देश की ओर से आयोजित पहले इम्पैक्ट समिट में हजारों प्रतिभागियों ने शिरकत की। इसमें दुनियाभर के नेता और शीर्ष टेक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल थे। समिट और एक्सपो स्थल पर अव्यवस्थित प्रवेश और निकास स्थानों के कारण खराब व्यवस्था की शिकायतों से कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अगला AI शिखर सम्मेलन 2027 में जिनेवा में आयोजित होने वाला है।
निवेश
सरकार को निवेश को लेकर क्या है उम्मीद?
भारत इस शिखर सम्मेलन का उपयोग अमेरिका और चीन की तरह AI के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए कर रहा है। इसमें डाटा सेंटर्स और उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा प्लांट्स का निर्माण शामिल है। सरकार को अगले 2 वर्षों में 200 अरब डॉलर (करीब 18,000 अरब रुपये) से अधिक के निवेश की उम्मीद है, जिसमें अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों ने देश में कई नए सौदों की घोषणा की है।