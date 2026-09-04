IIT-मद्रास के बोधन AI ने लॉन्च किए भारतीय भाषाओं के 4 नए AI मॉडल

टीचर बॉट शिक्षकों को पाठ योजना, वर्कशीट, क्विज, होमवर्क और रिवीजन सामग्री तैयार करने में मदद करेगा।

शिक्षक कक्षा, विषय, टॉपिक, समय और कठिनाई के आधार पर सामग्री बना सकेंगे। बोधन AI के अनुसार, AI से तैयार सामग्री पर शिक्षक का नियंत्रण रहेगा और वे उसे बदल, दोबारा बना या हटा सकेंगे।

इन मॉडल्स को भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों और अलग-अलग उच्चारण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि शिक्षा में इनका उपयोग बड़े स्तर पर हो सके।