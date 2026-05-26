AI ऐप की लत मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा, अध्ययन में चला पता 

कंपेनियन ऐप्स के लिए सुरक्षा उपायों की मांग

टीम ने 6 मुख्य चिंताएं सामने रखी हैं, जिनमें तकनीकी खराबी, पैसों की दिक्कतें, AI का गलत बर्ताव, प्राइवेसी की चिंताएं, सामाजिक अलगाव और मानसिक नुकसान शामिल हैं।

प्रोफेसर प्रदीप कुमार बताते हैं कि इन ऐप्स पर ज्यादा निर्भरता की वजह से इंसान अकेला महसूस कर सकता है। चित्रा गौतम का सुझाव है कि इनमें ऐसे नैतिक सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं, जिससे ऐप्स की खूबियां किसी को गलत या नुकसानदेह निर्भरता के लिए बढ़ावा न दें।

शोधकर्ता चाहते हैं कि नियामक इन कंपेनियन ऐप्स को दूसरे काम करने वाले AI टूल से अलग तरीके से देखें। उनका कहना है कि अगर, इन पर सही से लगाम नहीं लगाई गई तो इसके खतरे बहुत ज्यादा हो सकते हैं।