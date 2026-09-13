हुंडई मोटर 2029 अपना ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम लॉन्च करेगी

हुंडई मोटर ने 2029 तक टाला अपना ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम, जानिए क्यों हो रही देरी

क्या है खबर?

हुंडई मोटर समूह 2029 के आखिर में अपने खास ड्राइवर-असिस्टेंस सॉफ्टवेयर वाली गाड़ियां लॉन्च करेगा। यह योजना से 2 साल देरी से होगा और इस बीच गाड़ियों में इस तकनीक को तेजी से लाने के लिए कंपनी एनवीडिया की मदद लेगी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरियाई कार निर्माता, अमेरिकी चिप निर्माता के साथ मिलकर 2028 में एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लॉन्च करेगी, जिन्हें लेवल 2+ और लेवल 2++ के नाम से जाना जाता है।