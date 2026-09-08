हुआवे मेट XT 2 अल्टीमेट डिजाइन लॉन्च

हुआवे मेट XT 2 अल्टीमेट डिजाइन लॉन्च, मिले 10.2 इंच स्क्रीन समेत कई फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Sep 08, 202609:12 am

क्या है खबर?

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी दिग्गज हुआवे अपना नया ट्रिपल फोल्डेबल स्मार्टफोन हुआवे मेट XT 2 अल्टीमेट डिजाइन लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का दूसरा ट्राई-फोल्ड फोन है, जिसे पिछले साल आए मेट XT के अपग्रेड के तौर पर पेश किया गया है। फोन को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है। इसमें नया इनवर्ड-फोल्डिंग डिजाइन, बड़ी OLED स्क्रीन और दमदार हार्डवेयर दिया गया है। फोन में कैमरा और बैटरी से जुड़े कई अपग्रेड भी मिलते हैं।