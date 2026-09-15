भारत सूरज जैसी ऊर्जा बनाने की तैयारी कर रहा है

कैसे काम करेगा भारत का कृत्रिम सूरज? जानिए क्या है योजना

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:31 pm Sep 15, 202606:31 pm

क्या है खबर?

भारत सूरज जैसी ऊर्जा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे आम भाषा में कृत्रिम सूरज कहा जाता है। गुजरात के गांधीनगर में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने SST-1 मशीन में नया जाइरोट्रॉन सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम 82.6 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव ऊर्जा और 400 किलोवाट तक ताकत देगा। इससे वैज्ञानिक बहुत गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ा सकेंगे। यह भविष्य में साफ और कम प्रदूषण वाली ऊर्जा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।