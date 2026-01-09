जीमेल में 'हेल्प मी राइट' फीचर का इस्तेमाल कैसे करें?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़कर यूजर्स का अनुभव बेहतर बना रही है। कंपनी ने हाल ही में जीमेल में 'हेल्प मी राइट' नाम का एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स के लिए सही और साफ ईमेल लिखना काफी आसान हो गया है। यह टूल कम शब्दों में निर्देश देकर पूरा ईमेल तैयार करता है और समय भी बचाता है।

#1 हेल्प मी राइट फीचर क्या करता है? 'हेल्प मी राइट' एक AI आधारित फीचर है, जिसे गूगल I/O 2023 में पेश किया गया था। यह अब जीमेल के वेब, एंड्रॉयड और iOS वर्जन में उपलब्ध है। नया फीचर जेमिनी AI की मदद से काम करता है। यूजर एक छोटा सा निर्देश लिखकर नया ईमेल ड्राफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा, यह पहले से लिखे ईमेल को बेहतर, छोटा या ज्यादा साफ भाषा में बदलने में भी मदद करता है।

#2 नया ईमेल ड्राफ्ट कैसे तैयार करें? इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जीमेल में 'कंपोज' पर क्लिक करना होता है। इसके बाद 'हेल्प मी राइट' विकल्प चुनें। अब अपनी जरूरत के हिसाब से एक छोटा सा निर्देश लिखें, जैसे मीटिंग के लिए ईमेल लिखना। इतना करते ही जीमेल अपने आप पूरा ईमेल तैयार कर देता है। यूजर चाहें तो उसी ड्राफ्ट को भेज सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद आसान है।

Advertisement