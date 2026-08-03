गूगल मैसेजेस में गूगल जेमिनी का उपयोग कैसे करें?

गूगल मैसेजेस में गूगल जेमिनी का उपयोग कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:43 am Aug 03, 202609:43 am

क्या है खबर?

गूगल ने अपने गूगल मैसेजेस ऐप में जेमिनी AI का नया फीचर जोड़ दिया है। इसके जरिए एंड्रॉयड यूजर्स अब मैसेजिंग ऐप से बाहर जाए बिना AI की मदद ले सकते हैं। यह फीचर संदेश लिखने, जवाब तैयार करने, नए विचार सुझाने और कई दूसरे काम आसान बना सकता है। गूगल का कहना है कि यह सुविधा 165 से अधिक देशों और कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे रोजमर्रा की बातचीत पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक बन सकेगी।