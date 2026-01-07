यूट्यूब में स्लीप टाइमर फीचर को कैसे ऑन करें?

आज के दौर में स्मार्टफोन लोगों का लगभग हर वक्त साथ रहने वाला साथी बन गया है। बहुत से लोग रात में सोने से पहले स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कई बार वीडियो देखते-देखते समय का अंदाजा नहीं लग पाता और घंटों मोबाइल चलता रहता है। इसका सीधा असर नींद पर पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब अपने यूजर्स के लिए एक खास स्लीप टाइमर फीचर देती है।

फीचर स्लीप टाइमर फीचर क्या है? यूट्यूब ने अक्टूबर, 2024 में स्लीप टाइमर फीचर रोलआउट किया था। यह फीचर यूजर्स को तय समय के बाद वीडियो अपने आप बंद करने की सुविधा देता है, जिससे मोबाइल या टैबलेट पूरी रात ऑन नहीं रहता है। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो म्यूजिक, मेडिटेशन या ASMR सुनते हुए सोते हैं। टाइमर लगने से बैटरी बचती है और नींद भी बेहतर रहती है।

तरीका स्लीप टाइमर चालू करने का तरीका स्लीप टाइमर इस्तेमाल करना बेहद आसान और हर यूजर के लिए उपयोगी है। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप में यूट्यूब ऐप खोलें और लॉग-इन रहें। इसके बाद अपनी पसंद का कोई भी वीडियो चलाएं। वीडियो स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देने वाले तीन डॉट वाले आइकन पर टैप करें। अब आपके सामने कई ऑप्शन खुलेंगे। इन्हीं ऑप्शन्स में आपको स्लीप टाइमर का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

