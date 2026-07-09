मेटा ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और मेटा AI के लिए नया AI इमेज फीचर पेश किया है

मेटा को आपके इंस्टाग्राम फोटो का उपयोग AI के लिए करने से कैसे रोकें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:31 pm Jul 09, 202607:31 pm

क्या है खबर?

मेटा ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और मेटा AI के लिए नया AI इमेज फीचर पेश किया है। इसके जरिए यूजर्स अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर नई AI तस्वीरें बना सकते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी में कई नए इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इस अपडेट के बाद सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट वाले यूजर्स की तस्वीरें AI रीमिक्स के लिए अपने आप शामिल हो रही हैं। ऐसे में अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए यह सेटिंग तुरंत जांच लेना बेहद जरूरी है।