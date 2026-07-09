मेटा को आपके इंस्टाग्राम फोटो का उपयोग AI के लिए करने से कैसे रोकें?
क्या है खबर?
मेटा ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और मेटा AI के लिए नया AI इमेज फीचर पेश किया है। इसके जरिए यूजर्स अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर नई AI तस्वीरें बना सकते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी में कई नए इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इस अपडेट के बाद सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट वाले यूजर्स की तस्वीरें AI रीमिक्स के लिए अपने आप शामिल हो रही हैं। ऐसे में अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए यह सेटिंग तुरंत जांच लेना बेहद जरूरी है।
#1
ऐसे पहुंचें जरूरी प्राइवेसी सेटिंग तक
अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी तस्वीरों का AI से इस्तेमाल करे, तो इंस्टाग्राम ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं। इसके बाद ऊपर दाईं ओर बने तीन लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें। अब नीचे स्क्रॉल करके "शेयरिंग एंड रीयूज" विकल्प खोलें। यहां आपको कंटेंट के दोबारा इस्तेमाल से जुड़ी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी, जहां से आप अपनी प्राइवेसी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और जरूरी बदलाव तुरंत कर सकते हैं।
#2
यह विकल्प तुरंत कर दें बंद
"शेयरिंग एंड रीयूज" सेक्शन में "अलाउ पीपल टू क्रिएट एंड रीयूज योर कंटेंट" नाम का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प को खोलकर पोस्ट और रील, दोनों के लिए इसे बंद कर दें। इसके बाद दूसरे लोग आपकी सार्वजनिक तस्वीरों का AI रीमिक्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी तस्वीरों पर आपका नियंत्रण पहले से अधिक मजबूत बना रहेगा और निजी जानकारी भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेगी।
#3
सेटिंग बंद करने के बाद भी रखें यह बात याद
अगर किसी ने आपकी तस्वीर का AI रीमिक्स पहले ही बना लिया है, तो बाद में सेटिंग बंद करने से वह अपने आप हटेगा नहीं। साथ ही, अगर कोई आपकी तस्वीर का AI इस्तेमाल करता है, तो इसकी जानकारी हर बार नोटिफिकेशन के जरिए भी नहीं मिलेगी। इसलिए समय-समय पर अपनी इंस्टाग्राम प्राइवेसी सेटिंग की जांच करें, जरूरत के अनुसार उसे अपडेट करें और नए फीचर्स पर भी नजर बनाए रखें।