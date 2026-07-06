थोड़ी सी सावधानी बरतकर नकली वेबसाइट की पहचान की जा सकती है

नकली वेबसाइट की ऐसे करें पहचान, वरना हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी के शिकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:03 pm Jul 06, 202606:03 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। PIB ने बताया है कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर नकली वेबसाइट की पहचान की जा सकती है और साइबर ठगी से बचा जा सकता है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी वेबसाइट पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी साझा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर करें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें।