व्हाट्सऐप पर कोई बड़ी फाइल कैसे भेजें? यहां जानिए आसान तरीका

आज के समय में लोग व्हाट्सऐप पर बिना क्वालिटी खोए बड़ी फाइल भेजना चाहते हैं। वीडियो लंबे हो गए हैं, फोटो ज्यादा साफ हो गई हैं और डॉक्यूमेंट भी भारी होते जा रहे हैं। हालांकि, व्हाट्सऐप गैलरी से भेजी गई फोटो और वीडियो को अपने आप छोटा कर देता है, जिससे उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। पढ़ाई, काम, बिजनेस और क्रिएटिव कामों के लिए लोग अब फुल क्वालिटी फाइल शेयर करना चाहते हैं।

डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में फाइल भेजें व्हाट्सऐप पर बिना क्वालिटी घटाए किसी भी फाइल भेजने का सबसे आसान तरीका उसे डॉक्यूमेंट के रूप में भेजना है। इसके लिए चैट खोलें, अटैचमेंट आइकन पर टैप करें और गैलरी की जगह डॉक्यूमेंट चुनें। अब अपनी फोटो, वीडियो या PDF फाइल चुनकर भेज दें। इस तरीके से व्हाट्सऐप फाइल को कम्प्रेस नहीं करता है। यह तरीका HD फोटो, लंबे वीडियो और बड़े डॉक्यूमेंट भेजने के लिए बहुत उपयोगी है।

गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव या लिंक का इस्तेमाल अगर फाइल बहुत बड़ी है और व्हाट्सऐप की लिमिट से ज्यादा है, तो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले फाइल को ड्राइव में अपलोड करें और फिर उसका लिंक कॉपी कर व्हाट्सऐप पर भेज दें। सामने वाला व्यक्ति लिंक खोलकर पूरी क्वालिटी में फाइल डाउनलोड कर सकता है। यह तरीका बड़े वीडियो, प्रोजेक्ट फोल्डर और जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा है और इसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं घटती है।

