यह सुविधा iOS 14.5 या उसके बाद के वर्जन वाले आईफोन में मिलती है

बिना फोन छुए ऐपल मैप्स पर कैसे रिपोर्ट करें एक्सीडेंट? जानें आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:35 pm Aug 26, 202607:35 pm

क्या है खबर?

गाड़ी चलाते समय सड़क पर कोई हादसा या खतरा दिख जाए तो उसकी जानकारी देना जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए स्मार्टफोन उठाना परेशानी भरा हो सकता है। ऐपल मैप्स में इस काम को आसान बनाने का तरीका दिया गया है। आईफोन यूजर सिरी की मदद से बिना स्क्रीन छुए सड़क पर दिखने वाले हादसे, ट्रैफिक या दूसरे खतरे की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह सुविधा iOS 14.5 या उसके बाद के वर्जन वाले आईफोन में मिलती है।