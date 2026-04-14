अपने गूगल ऐप्स से जेमिनी AI को कैसे हटाएं?

गूगल ने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने कई ऐप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी को जोड़ दिया है। जीमेल, क्रोम और दूसरे टूल्स में यह फीचर अब हर जगह दिखने लगा है। हालांकि, कई यूजर्स को यह मददगार के बजाय ध्यान भटकाने वाला लगता है। कुछ लोग इसे बंद करना चाहते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। सही सेटिंग्स बदलकर जेमिनी को हटाया जा सकता है।

स्मार्ट फीचर्स जेमिनी में स्मार्ट फीचर्स बंद करने का तरीका जेमिनी में जाकर सेटिंग्स खोलें और 'जनरल' टैब में जाएं, जहां यहां 'स्मार्ट फीचर्स' का विकल्प मिलेगा। इसे बंद करने पर कई AI फीचर्स बंद हो जाएंगे, जिसमें स्मार्ट कंपोज और स्मार्ट रिप्लाई जैसे विकल्प शामिल होते हैं। यह बदलाव जीमेल के साथ-साथ चैट और मीट पर भी लागू होता है, जिससे एक साथ कई ऐप्स में जेमिनी का असर कम हो जाता है और यूजर को ज्यादा नियंत्रण मिलता है।

वर्कस्पेस सेटिंग्स वर्कस्पेस सेटिंग्स में जेमिनी बंद करें इसके बाद गूगल वर्कस्पेस की सेटिंग्स में जाएं और 'वर्कस्पेस स्मार्ट फीचर्स' को बंद करें। इससे जेमिनी से जुड़े कई फीचर्स हट जाते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि इससे स्पेलिंग और ग्रामर चेक जैसे कुछ जरूरी फीचर्स भी बंद हो सकते हैं। ऐसे में यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ही सेटिंग्स बदलें, ताकि जरूरी सुविधाएं चालू रहें और बाकी अनचाहे AI फीचर्स बंद किए जा सकें।

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