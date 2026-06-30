इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई

गर्मी में AC फटने का खतरा कैसे करें कम? जानिए आसान उपाय

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:44 am Jun 30, 202610:44 am

क्या है खबर?

नोएडा के सेक्टर-119 में 29 जून को एक बहुमंजिला इमारत की 21वीं मंजिल पर एयर कंडीशनर (AC) में धमाके के बाद आग लग गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे AC की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। गर्मियों और हीटवेव के दौरान लगातार चलने वाले AC पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में समय पर देखभाल और नियमित सर्विस कराना बेहद जरूरी माना जा रहा है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।