इंस्टाग्राम पर खुद को फिशिंग ठगी का शिकार होने से कैसे बचाएं?
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। इसके जरिए बड़ी संख्या में लोग अपने दोस्तों से जुड़ना, फोटो और वीडियो शेयर करना पसंद करते हैं। हालांकि, इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर साइबर अपराधी फिशिंग जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। फिशिंग में नकली मैसेज या लिंक भेजकर यूज़र से पर्सनल जानकारी मांगी जाती है और अकाउंट बैन या डिलीट करने की धमकी देकर डराया जाता है।
फिशिंग मैसेज
फिशिंग मैसेज कैसे लोगों को फंसाते हैं?
फिशिंग मैसेज अक्सर इंस्टाग्राम कंपनी के नाम पर ही भेजे जाते हैं और भरोसेमंद दिखने की कोशिश करते हैं। इनमें कहा जाता है कि अकाउंट में कोई जरूरी समस्या है और तुरंत लॉग इन करना होगा। ऐसे ईमेल या मैसेज में एक संदिग्ध लिंक दिया जाता है, जो नकली वेबसाइट पर ले जाता है। वहां यूजरनेम और पासवर्ड डालने को कहा जाता है, जिससे अकाउंट खतरे में पड़ जाता है।
बचाव
संदिग्ध ईमेल और लिंक से कैसे बचें?
इंस्टाग्राम या मेटा के नाम से आने वाले हर ईमेल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पैसे मांगने, इनाम या गिफ्ट देने, या अकाउंट बंद करने की धमकी देने वाले मैसेज से सावधान रहें। ईमेल एड्रेस ध्यान से जांचें और केवल आधिकारिक डोमेन से आए मैसेज पर ही भरोसा करें। किसी भी अंजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें और ऐसे ईमेल का जवाब देना भी सुरक्षित नहीं माना जाता है।
सुरक्षा
अकाउंट सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
फिशिंग से बचने के लिए अकाउंट की सुरक्षा मजबूत करना बेहद जरूरी है। इंस्टाग्राम पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को हमेशा चालू रखें, ताकि पासवर्ड लीक होने पर भी आपका अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहे। कभी भी पासवर्ड, OTP, क्रेडिट कार्ड या अन्य निजी जानकारी किसी से शेयर न करें। लॉग इन से जुड़े अलर्ट चालू रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि दिखते ही तुरंत एक्शन लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।