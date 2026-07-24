CCTV कैमरों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है

घर में लगे CCTV कैमरे को हैक होने से कैसे बचाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:19 am Jul 24, 202609:19 am

क्या है खबर?

आजकल घरों और दुकानों में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अहम सबूत भी देते हैं। अगर इनकी सुरक्षा पर ध्यान न दिया जाए, तो साइबर अपराधी इन्हें हैक कर सकते हैं। ऐसे में आपकी निजी जानकारी, घर की निगरानी से जुड़ा डाटा और परिवार की सुरक्षा भी गलत लोगों के हाथ लग सकती है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है।