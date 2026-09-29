AI टूल्स में बंद करें डाटा शेयरिंग

आपकी AI चैट ट्रेनिंग में न हो इस्तेमाल, इन टूल्स में ऐसे बंद करें डाटा शेयरिंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 am Sep 29, 202609:45 am

क्या है खबर?

ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, कोपायलट और ग्रोक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल में यूजर की बातचीत और डाटा को लेकर अलग-अलग प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। कुछ सेवाओं में आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी नई चैट का इस्तेमाल मॉडल की ट्रेनिंग के लिए हो या नहीं। यह सेटिंग बंद करने के बाद पुरानी चैट अपने आप डिलीट नहीं होती। इसलिए AI इस्तेमाल करते समय प्राइवेसी सेटिंग जरूर जांचें, खासकर जब बातचीत में निजी जानकारी शामिल हो।