बिना किसी टूल के सोशल मीडिया पोस्ट को अपने आप कैसे डालें? 

सोशल मीडिया पोस्ट करने में काफी समय बर्बाद होता है। अगर, पोस्ट अपने आप डल जाए तो इसमें काफी मेहनत बच जाती है। यह छोटे कारोबारियों के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास हर वक्त ऑनलाइन रहने का समय नहीं होता। इससे आप अपनी पोस्ट सही समय पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइये जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके देखते हैं, जिनसे आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को अपने आप डाल सकते हैं।

#1 शेड्यूल करने की सुविधाओं का करें इस्तेमाल ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट को पहले से तय समय पर डालने की सुविधा होती है। इससे आप अपनी पोस्ट की योजना पहले से ही बना सकते हैं। ऐसे आप एक बार में पूरे सप्ताह का कंटेंट तैयार कर सकते हैं और उसे तय समय पर दिखने के लिए सेट कर सकते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो हमेशा ऑनलाइन नहीं रह सकते, लेकिन लगातार पोस्ट डालते रहना चाहते हैं।

#2 कंटेंट कैलेंडर का इस्तेमाल कंटेंट कैलेंडर से भी आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की पहले से योजना बना सकते हैं और उन्हें सही से रख सकते हैं। इससे आप पहले से तय कर सकते हैं कि आपको कब क्या पोस्ट डालना है। इससे आपकी पोस्ट में अलग-अलग तरह की जानकारी सही मात्रा में रहेगी। साथ ही, आप आखिरी समय की भागदौड़ से भी बच जाएंगे। कंटेंट कैलेंडर होने से आपकी पोस्ट वाली योजना, दूसरे प्रचार के कामों से भी सही से मिल जाती है।

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#3 पुराने कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल आप पुराने कंटेंट को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फिर से इस्तेमाल करके भी समय बचा सकते हैं। कोई ब्लॉग पोस्ट है तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों या कुछ खास बातों में बांटकर पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पुराने कंटेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि हर बार शुरू से नया कंटेंट बनाए बिना भी ऑनलाइन एक्टिव रह सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं।

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#4 प्रदर्शन के आंकड़े देखें आपकी अपने आप डलने वाली पोस्टें कैसा काम कर रही हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको उनके आंकड़े देखने होंगे। लोगों का कितना जुड़ाव हो रहा है, कितनी पहुंच बन रही है और दूसरे आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जानकारी आपके व्युअर्स को पसंद आ रही है। यह आंकड़ों से मिली जानकारी आपकी योजना को समय के साथ और बेहतर बनाती है। इससे हर पोस्ट का असर सबसे ज्यादा होता है।