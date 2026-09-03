व्हाट्सऐप ने भारत में बिल पेमेंट का नया फीचर शुरू किया है

बिजली से क्रेडिट कार्ड तक, व्हाट्सऐप पर कैसे करें बिल का भुगतान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:59 pm Sep 03, 202604:59 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने भारत में बिल पेमेंट का नया फीचर शुरू किया है। इसकी मदद से यूजर्स अब बिजली, पानी, गैस, फास्टैग, मोबाइल और DTH जैसे कई बिल ऐप से भर सकेंगे। यह सुविधा भारत कनेक्ट (BBPS) के जरिए काम करेगी और 30 कैटेगरी में 22,700 से ज्यादा बिलर्स को सपोर्ट करेगी। यह फीचर धीरे-धीरे किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में यह सभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा।