अपने डिजिटल स्पेस को कैसे व्यवस्थित करें? जानिए आसान तरीका

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन और कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें और फोल्डर जमा हो जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से न रखा जाए तो जरूरी फाइल ढूंढना मुश्किल हो जाता है और काम में देरी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित रखना सिर्फ साफ-सफाई नहीं बल्कि समय बचाने का तरीका भी है। सही व्यवस्था से काम तेजी से होता है और जरूरी दस्तावेज तुरंत मिल जाते हैं।

टिप 1 फाइलों के नाम रखने का सही तरीका अपनाएं डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहले उनका नाम सही रखना जरूरी होता है। फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल सके कि उसमें क्या जानकारी है। अगर फाइल किसी तारीख या अलग वर्जन से जुड़ी है तो उसे भी नाम में जोड़ना अच्छा रहता है। इससे बाद में फाइल ढूंढना भी आसान हो जाता है और एक जैसी कई फाइलों के बीच सही फाइल पहचानना भी आसान होता है।

टिप 2 क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करें फाइलों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज एक अच्छा तरीका माना जाता है। गूगल ड्राइव याड्रॉपबॉक्स जैसी सेवाओं में फाइलें सेव करके उन्हें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर या मोबाइल की स्टोरेज भी खाली रहती है। जरूरत पड़ने पर इंटरनेट की मदद से भी इन फाइलों को आसानी से देखा या डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे डिजिटल अव्यवस्था कम होती है।

Advertisement

टिप 3 अनावश्यक फाइलों को हटाते रहें डिजिटल फाइलों को समय-समय पर जांचना भी जरूरी होता है। कई बार पुराने दस्तावेज, डुप्लीकेट फाइलें या अस्थायी फाइलें स्टोरेज में पड़ी रहती हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती। ऐसी फाइलों को हटाने से सिस्टम साफ रहता है और स्टोरेज भी खाली होती है। कम फाइलें होने से कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड बेहतर रहती है और जरूरी दस्तावेज ढूंढना भी आसान हो जाता है। हालांकि, फाइल्स को बहुत ध्यान से हटाएं।

Advertisement

टिप 4 फोल्डर को सही तरीके से व्यवस्थित करें फाइलों को आसानी से ढूंढने के लिए सही फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बड़े फोल्डर बनाएं और उन्हें काम, प्रोजेक्ट या विषय के अनुसार बांट दें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से छोटे-छोटे सब फोल्डर बनाएं। इस तरीके से फाइलें व्यवस्थित रहती हैं और जब भी किसी दस्तावेज की जरूरत पड़े तो उसे जल्दी ढूंढा जा सकता है। इसके साथ ही इससे कई बार एक ही फाइल कई जगह नहीं सेव होती हैं।