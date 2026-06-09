ऐप्स के नोटिफिकेशन को मैनेज किया जा सकता है

स्मार्टफोन पर ऐप नोटिफिकेशन कैसे मैनेज करें? यहां जानें तरीके

क्या है खबर?

अपने स्मार्टफोन पर ऐप के नोटिफिकेशनों को ठीक से मैनेज करना आपकी काम करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकता है और आपका ध्यान भटकने से भी बचाता है। वर्तमान में, जब अलग-अलग ऐप से लगातार सूचनाएं आती रहती हैं तो अपने मुख्य काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन, आप इनको सही तरीके से संभाल लेते हैं तो व्यवस्थित डिजिटल माहौल बना सकते हैं। आइए जानते हैं नोटिफिकेशंस को मैनेज करने के क्या-क्या तरीके हैं।