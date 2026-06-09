स्मार्टफोन पर ऐप नोटिफिकेशन कैसे मैनेज करें? यहां जानें तरीके
क्या है खबर?
अपने स्मार्टफोन पर ऐप के नोटिफिकेशनों को ठीक से मैनेज करना आपकी काम करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकता है और आपका ध्यान भटकने से भी बचाता है। वर्तमान में, जब अलग-अलग ऐप से लगातार सूचनाएं आती रहती हैं तो अपने मुख्य काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन, आप इनको सही तरीके से संभाल लेते हैं तो व्यवस्थित डिजिटल माहौल बना सकते हैं। आइए जानते हैं नोटिफिकेशंस को मैनेज करने के क्या-क्या तरीके हैं।
#1
जरूरी नोटिफिकेशन को प्राथमिकता दें
सबसे पहले यह देखें कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कौन-से नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन ऐप्स के अलर्ट को प्राथमिकता दें, जो आपके काम या निजी जिंदगी के लिए बहुत अहम हैं, जैसे ईमेल और कैलेंडर ऐप्स। जरूरी नोटिफिकेशनों पर ध्यान देकर आप बाकी कम जरूरी अलर्ट के शोर को कम कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगा सकते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।
#2
डू नॉट डिस्टर्ब मोड का करें इस्तेमाल
डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऐप नोटिफिकेशनों को दिन के खास समय पर कंट्रोल करने का एक कमाल का तरीका है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप काम करते समय या निजी समय में, जब आपको ध्यान लगाने की जरूरत हो, तब सभी गैर-जरूरी अलर्ट को रोक सकते हैं। इसकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से जरूर बदलें, ताकि केवल आपके खास कॉन्टैक्ट्स या ऐप्स ही इस मोड को पार कर सकें और आपको कम से कम रुकावट का सामना करना पड़े।
#3
हर ऐप के नोटिफिकेशन सेटिंग को बदलें
ज्यादातर स्मार्टफोन में आप हर ऐप के नोटिफिकेशन सेटिंग को अलग-अलग बदल सकते हैं। इस फीचर का फायदा उठाएं और साउंड, वाइब्रेशन और स्क्रीन पर दिखने वाले अलर्ट (विजुअल अलर्ट) को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करें। आप सोशल मीडिया ऐप्स के लिए साउंड अलर्ट को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैसेजिंग सर्विसेज के लिए इन्हें चालू रख सकते हैं। इससे आपको सोशल मीडिया ऐप्स पर आने वाले ज्यादा अलर्ट से राहत मिलेगी।
#4
नोटिफिकेशन से ब्रेक लेने का समय तय करें
नोटिफिकेशन से कुछ समय के लिए दूरी बनाना आपको ताजगी महसूस करा सकता है और आपको लगातार होने वाली डिजिटल रुकावटों से बचाता है। दिन में कुछ ऐसे खास समय तय करें, जब आप नोटिफिकेशनों को एक साथ देखें, न कि उनके आते ही तुरंत जवाब दें। इस तरीके से आप ध्यान लगाकर काम कर पाते हैं और फिर छोटे अंतराल में अपनी छूटी हुई सूचनाओं को देख सकते हैं।
#5
फोकस मोड का इस्तेमाल करें
अगर, आपके स्मार्टफोन में फोकस मोड की सुविधा है तो इसका इस्तेमाल करें। यह मोड आपकी गतिविधियों, जैसे काम या आराम के हिसाब से ऐप नोटिफिकेशनों को मैनेज करता है। यह मोड स्थिति के हिसाब से अपने आप सेटिंग्स को बदल देता है। जब आप पढ़ने या एक्सरसाइज करने जैसे कामों में व्यस्त होते हैं तो यह गैर-जरूरी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर देता है और उस दौरान सिर्फ जरूरी अपडेट ही आने देता है।