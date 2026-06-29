बारिश के मौसम में AC की ऐसे करें देखभाल

बारिश के मौसम में AC की ऐसे करें देखभाल, लंबे समय तक नहीं आएगी खराबी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:10 am Jun 29, 202609:10 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में केवल गर्मी ही नहीं, बल्कि बढ़ी हुई नमी भी लोगों को परेशान करती है। इसका असर एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। अगर इस मौसम में AC की सही देखभाल नहीं की जाए तो कूलिंग कम हो सकती है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और फफूंदी या पानी लीकेज जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए मानसून के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है।