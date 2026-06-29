बारिश के मौसम में AC की ऐसे करें देखभाल, लंबे समय तक नहीं आएगी खराबी
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में केवल गर्मी ही नहीं, बल्कि बढ़ी हुई नमी भी लोगों को परेशान करती है। इसका असर एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। अगर इस मौसम में AC की सही देखभाल नहीं की जाए तो कूलिंग कम हो सकती है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और फफूंदी या पानी लीकेज जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए मानसून के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है।
#1
फिल्टर साफ रखें और ड्राई मोड का करें इस्तेमाल
मानसून में AC का एयर फिल्टर नियमित रूप से साफ करना चाहिए, क्योंकि धूल और नमी से एयरफ्लो प्रभावित हो सकता है। अगर आपके AC में ड्राई मोड का विकल्प है तो ज्यादा नमी वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करें। इससे कमरे की नमी कम होती है, बिजली की बचत होती है और बिना जरूरत ज्यादा ठंडक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इससे AC पर अतिरिक्त दबाव भी कम रहता है।
#2
आउटडोर यूनिट और ड्रेनेज सिस्टम की जांच करें
बारिश के दौरान आउटडोर यूनिट के आसपास पत्ते, कीचड़ और कचरा जमा हो सकता है। इसे समय-समय पर साफ करते रहें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही, ड्रेनेज पाइप जाम न हो, इसकी भी जांच करें। अगर पाइप बंद हो जाए तो इनडोर यूनिट से पानी टपकने की समस्या हो सकती है। भारी बारिश के बाद यूनिट से असामान्य आवाज या कंपन भी जरूर जांच लेना चाहिए।
#3
तापमान सही रखें और समय पर सर्विस कराएं
मानसून में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बेहतर माना जाता है। बार-बार AC बंद और चालू करने से बचें, क्योंकि इससे बिजली ज्यादा खर्च होती है और मशीन पर दबाव बढ़ता है। खिड़की और दरवाजे बंद रखकर AC चलाएं, जिससे कूलिंग कम नहीं हो और समय पर प्रोफेशनल सर्विस जरूर कराएं। इससे AC की कूलिंग, कार्यक्षमता और उम्र तीनों लंबे समय तक बेहतर बनी रहती हैं।