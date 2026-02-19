होली में अपने स्मार्टफोन को कैसे रखें सुरक्षित? रंग पड़ने पर उठाएं ये कदम

होली का त्योहार खुशियों, मस्ती और रंगों से भरा होता है, लेकिन इस दौरान आपका स्मार्टफोन आसानी से खराब भी हो सकता है। पानी, गीले रंग, केमिकल वाले गुलाल और नमी फोन के अंदर जाकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए होली खेलने से पहले अपने फोन की सुरक्षा पर खास ध्यान देना जरूरी है। कुछ आसान और समझदारी भरी सावधानियां अपनाकर आप अपने मोबाइल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 वॉटरप्रूफ कवर और पाउच का इस्तेमाल करें होली के दिन फोन को खुला लेकर बाहर न निकलें और उसे हाथ में लेकर रंगों के बीच न जाएं। बेहतर है कि वॉटरप्रूफ कवर या पारदर्शी प्लास्टिक पाउच का इस्तेमाल करें। बाजार में ऐसे सस्ते और मजबूत कवर आसानी से मिल जाते हैं। अगर संभव हो तो फोन को पैंट की जेब के बजाय सुरक्षित बैग या स्लिंग पाउच में रखें। इससे गिरने, फिसलने और भीगने का खतरा काफी कम रहता है और डिवाइस सुरक्षित रहता है।

#2 रंग पड़ने पर तुरंत क्या करें अगर फोन पर गलती से रंग, पानी या गीला गुलाल पड़ जाए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और तुरंत सही कदम उठाएं। सबसे पहले फोन को तुरंत बंद कर दें और किसी भी बटन को बार-बार दबाने से बचें। चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और हेडफोन जैक में फंसा पानी निकालने के लिए फोन को सूखी और हवादार जगह पर रखें। हेयर ड्रायर या तेज गर्म हवा का इस्तेमाल न करें, इससे अंदरूनी पार्ट्स को नुकसान हो सकता है।

Advertisement