क्या आपके डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है? ऐसे रखें हर अपडेट पर नजर
क्या है खबर?
आज के समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। नए अपडेट सिर्फ नए फीचर ही नहीं लाते, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी कमियों को भी ठीक करते हैं। कई लोग समय पर अपडेट नहीं कर पाते, जिससे उनके डिवाइस जोखिम में पड़ सकते हैं। कुछ आसान तरीकों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने डिवाइस को सुरक्षित, तेज और बेहतर प्रदर्शन वाला बनाए रख सकता है।
टिप 1
बिल्ट-इन अपडेट नोटिफिकेशन रखें चालू
ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट की जानकारी देने वाला फीचर पहले से मौजूद होता है। जब कोई नया अपडेट उपलब्ध होता है, तो डिवाइस खुद नोटिफिकेशन भेज देता है। इन अलर्ट को बंद नहीं करना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट और नए फीचर की जानकारी समय पर मिलती रहती है। यह तरीका उन लोगों के लिए सबसे आसान माना जाता है जो बार-बार खुद जाकर अपडेट चेक नहीं करना चाहते हैं।
टिप 2
अपडेट मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं काम
बाजार में कई ऐसे टूल उपलब्ध हैं जो अलग-अलग डिवाइस के अपडेट को एक ही जगह पर दिखा सकते हैं। इनकी मदद से यूजर्स सभी लंबित अपडेट को आसानी से देख सकते हैं। कुछ टूल अपने आप अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर देते हैं। इससे समय की बचत होती है और किसी जरूरी अपडेट के छूटने की संभावना भी कम हो जाती है। यह तरीका कई डिवाइस इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है।
टिप 3
नियमित अंतराल पर अपडेट चेक करें
यूजर्स को हर सप्ताह या महीने एक तय समय निकालकर अपने डिवाइस के अपडेट जरूर जांचने चाहिए। कई बार नोटिफिकेशन छूट जाते हैं या किसी कारण से अपडेट इंस्टॉल नहीं हो पाता। ऐसे में नियमित जांच करने से सभी जरूरी पैच समय पर मिल जाते हैं। इससे डिवाइस की सुरक्षा मजबूत बनी रहती है और प्रदर्शन भी बेहतर रहता है। यह आदत लंबे समय में कई तकनीकी समस्याओं से बचा सकती है।
टिप 4
टेक खबरों पर भी रखें नजर
बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट या सुरक्षा खामियों की जानकारी अक्सर टेक वेबसाइट और तकनीकी समाचार प्लेटफॉर्म पहले ही दे देते हैं। ऐसे विश्वसनीय स्रोतों को फॉलो करने से यूजर्स को महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी जल्दी मिल जाती है। इससे वे संभावित जोखिमों से बचने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। कई बार कंपनियां गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर चेतावनी भी जारी करती हैं, जिनकी जानकारी ऐसे स्रोतों के जरिए आसानी से मिल सकती है।
टिप 5
ऑटोमैटिक अपडेट सबसे आसान विकल्प
जहां संभव हो, वहां ऑटोमैटिक अपडेट फीचर चालू रखना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है। इससे नया सॉफ्टवेयर या सुरक्षा पैच उपलब्ध होते ही अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। यूजर्स को अलग से कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। हालांकि, कुछ सिस्टम में पूरी तरह ऑटोमैटिक अपडेट उपलब्ध नहीं होता, फिर भी यह सुविधा जितनी उपलब्ध हो उसे सक्रिय रखना फायदेमंद रहता है। इससे डिवाइस हमेशा नए और सुरक्षित संस्करण पर चलता रहता है।