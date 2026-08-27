घर लंबे समय के लिए कर रहे हैं बंद, बिजली के उपकरणों को कैसे रखें सुरक्षित?
क्या है खबर?
अगर आप कई दिनों या हफ्तों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो सिर्फ दरवाजे पर ताला लगाना काफी नहीं है। घर के बिजली उपकरणों को भी सुरक्षित तरीके से बंद करना जरूरी है। टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव और दूसरे उपकरण लगातार बिजली से जुड़े रहने पर वोल्टेज उतार-चढ़ाव या शॉर्ट सर्किट से खराब हो सकते हैं। ऐसे में घर छोड़ने से पहले बिजली से जुड़े कुछ जरूरी कदम उठाना समझदारी है।
#1
जरूरी उपकरणों के प्लग निकालें
घर से निकलने से पहले टीवी, कंप्यूटर, माइक्रोवेव, चार्जर, वॉशिंग मशीन और दूसरे गैर-जरूरी उपकरणों के प्लग निकाल दें।
सिर्फ रिमोट से बंद करने पर कई उपकरण स्टैंडबाय मोड में बिजली लेते रहते हैं। प्लग निकालने से बिजली की खपत कम होने के साथ अचानक वोल्टेज बढ़ने से नुकसान का खतरा भी घटता है।
हालांकि, किसी उपकरण का प्लग निकालने से पहले उसके इस्तेमाल और निर्माता की सुरक्षा सलाह जरूर देख लें।
#2
मुख्य बिजली सप्लाई बंद करने पर ध्यान दें
अगर घर लंबे समय तक पूरी तरह खाली रहने वाला है, तो जरूरत के अनुसार मुख्य बिजली सप्लाई बंद करने पर विचार किया जा सकता है।
फ्रिज, सुरक्षा कैमरा, अलार्म या जरूरी मेडिकल उपकरण जैसे सामान लगातार बिजली पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए ऐसे उपकरणों की जरूरत पहले तय करें।
अगर मुख्य सप्लाई बंद करनी है, तो किसी भरोसेमंद इलेक्ट्रिशियन से जांच करवाकर सुरक्षित तरीके से ऐसा करना बेहतर रहेगा।
#3
बिजली के साथ इन चीजों का भी रखें ध्यान
घर छोड़ने से पहले ढीले तार, खराब प्लग और जले हुए स्विच की जांच कर लें।
एक्सटेंशन बोर्ड पर कई उपकरण एक साथ लगाकर न छोड़ें। अगर इलाके में बिजली गिरने या वोल्टेज की समस्या रहती है, तो सही सर्ज प्रोटेक्शन की व्यवस्था मददगार हो सकती है।
वापस लौटने पर सभी उपकरण एक साथ चालू करने के बजाय धीरे-धीरे जांचकर शुरू करें और किसी जलने की गंध या असामान्य आवाज पर तुरंत बिजली बंद करें।