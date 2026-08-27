घर के बिजली उपकरणों को भी सुरक्षित तरीके से बंद करना जरूरी है

घर लंबे समय के लिए कर रहे हैं बंद, बिजली के उपकरणों को कैसे रखें सुरक्षित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 am Aug 27, 202609:45 am

क्या है खबर?

अगर आप कई दिनों या हफ्तों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो सिर्फ दरवाजे पर ताला लगाना काफी नहीं है। घर के बिजली उपकरणों को भी सुरक्षित तरीके से बंद करना जरूरी है। टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव और दूसरे उपकरण लगातार बिजली से जुड़े रहने पर वोल्टेज उतार-चढ़ाव या शॉर्ट सर्किट से खराब हो सकते हैं। ऐसे में घर छोड़ने से पहले बिजली से जुड़े कुछ जरूरी कदम उठाना समझदारी है।