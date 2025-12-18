नकली वेबसाइट और ऐप की पहचान कैसे करें?

डिजिटल दुनिया के फैलाव के साथ साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जालसाज अब पहले से ज्यादा चालाक तरीके अपना रहे हैं और नकली वेबसाइट व फर्जी ऐप के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं, जिससे आम यूजर आसानी से धोखे में आ जाते हैं। एक गलत क्लिक से पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स और पासवर्ड खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है।

#1 नकली वेबसाइट की पहचान कैसे करें? नकली वेबसाइट अक्सर असली ब्रांड के नाम से मिलते-जुलते डोमेन का इस्तेमाल करती हैं। URL में हल्का बदलाव, गलत स्पेलिंग और खराब भाषा बड़ा संकेत होता है। अगर वेबसाइट पर https नहीं है या बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। काउंटडाउन टाइमर या 'जल्दी करें' जैसे मैसेज भी ठगी का तरीका हो सकते हैं। असली वेबसाइट हमेशा सही संपर्क जानकारी और सुरक्षित कनेक्शन देती है।

#2 फर्जी ऐप पहचानने के आसान तरीके कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी परमिशन जरूर जांचें। अगर साधारण ऐप ज्यादा एक्सेस मांग रहा है, तो यह खतरे की बात है। यूजर रिव्यू ध्यान से पढ़ें और सिर्फ पॉजिटिव रेटिंग पर भरोसा न करें। डाउनलोड और रिव्यू की संख्या में बड़ा फर्क भी संदेह पैदा करता है। बहुत नया ऐप हो तो कुछ समय इंतजार करना बेहतर होता है, ताकि उसके बारे में साफ तस्वीर सामने आ सके।

